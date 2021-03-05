حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 5 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس اليوم الجمعة 5 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم جميل بامتياز تحت تأثير القمر من برجك تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.

عاطفيًا: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحيًا: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.