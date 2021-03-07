حظك اليوم.. برج العقرب 7 مارس 2021

تقدم عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: استشير أهل الخبرة قبل أن تاخذ أي خطوه جديدة، تغيرات إيجابية نتيجة اهتمامك بعملك واجتهادك فيه، وتغير في نظام عملك للأفضل.

عاطفيا: لا تدخل الآخرين في علاقتك العاطفية واستمع لصوتك قلبك وعقلك حتى لا تزيد الخلافات بينك وبين الشريك.

صحيا: حاول أن تمارس التمارين الرياضية والعادات الصحية وابتعد عن التدخين والمدخنين حتى تشعر بنشاط وتحافظ على صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.