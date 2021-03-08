حظك اليوم والتوقعات الفلكية الاثنين 8 مارس 2021

الحمل
مهنيًا: تعاكسك الأقدار، وقد يهتز بعض الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين.
عاطفيًا: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، لكنك لا تلبث أن توضح له حقيقة الأمور.
صحيًا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه، يعطي الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.
الثور
مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيدًا في كل المجالات التي تنوي خوضها في المستقبل.
عاطفيًا: تعبّر عن إعجابك لأحد الأشخاص، وتقف إلى جانبه في أزمته فتكسب حبه لك.
صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة.
الجوزاء
مهنيًا: أخيرًا تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تمامًا.
عاطفيًا: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريبًا.
صحيًا: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.
السرطان
مهنيًا: إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّدًا ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة.
عاطفيًا: لا تسمح لأحد بالتأثير سلبًا في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة.
صحيًا: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذرًا.
الاسد
مهنيًا: اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر، ويعود على العمل بفوائد كبيرة.
عاطفيًا: حين تتخذ القرار المناسب فإنّ كل المصاعب والعقبات ستذلل، وهذا يفيد كثيرًا في المرحلة المقبلة.
صحيًا: لا تتهاون في كل ألم مستجد تشعر به في الصدر، بل عاجل إلى الاتصال بالطبيب
العذراء
مهنيًا: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصًا بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني.
عاطفيًا: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي.
صحيًا: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرّة صحيًا على الإطلاق.
الميزان
مهنيًا: ثقتك بالنفس قوية جدًا على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحيانًا، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية، إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف والارتباط وبناء مستقبل مع شريك.
صحيًا: التريغليسيريد والكوليسترول هما مرضا العصر، والوقاية منهما تكون بالانتباه إلى نوعية الأكل وممارسة الرياضة.
العقرب
مهنيًا: اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم.
عاطفيًا: يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرًا وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر.
صحيًا: لا تعتمد كثيرًا وبإفراط على طاقتك، بل عليك أن تدرك جيدًا أن قدرتك على التحمل متواضعة.
القوس
مهنيًا: تتعزّز الأوضاع المالية وتوحي إليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا.
عاطفيًا: لا تفاوض بشأن علاقة مستجدة على الصعيد العاطفي، الوقت غير مناسب ونفسيتك مضطربة قليلًا.
صحيًا: صحتك قوية اليوم، لكن عليك الحفاظ على طاقتك وعافيتك طوال الأيام المقبلة.
الجدي
مهنيًا: قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة.
عاطفيًا: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك
صحيًا: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي.
الدلو
مهنيًا: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.
عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الفرصة ما زالت متاحة بشكل كبير لإعادة المياه إلى مجاريها بينكما.
صحيًا: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.
الحوت
مهنيًا: تعيش تجددًا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحًا او تقدمًا او تكريمًا ولا تعرّض نفسك للفضائح.
عاطفيًا: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب.
صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة.
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