اذاكنت من موليد هذه السنوات اعرف برج الصيني وماذا تخبأ لك 2021

برج الفأر الصيني
اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك
كل برج من الابراج الصينية يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في سنة هذا الحيوان، وهناك اثنا عشر برج صيني، على عكس علم الابراج الغربية، لا تنظر الابراج الصينية الى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما، وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن او العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).
الابراج الصينية وعلم التنجيم الصيني
علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر، والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، و( يانغ ) الطاقة الذكرية، او ( يين ) أو الطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.
اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة
برج الفأر
مواليد -1900- -1912- -1924- -1936- -1948- -1960- -1972- -1984- -1996- -2008- -2020.
ما هي خصائص برج الفأر الصيني
البرج الصيني: الفأر او الجرذ
العنصر: المياه
يتوافق مع: التنين والقرد
الخصائص: ذكي، قابل للتكيف، سريع البديهة، ساحر، فني، ومؤنس
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