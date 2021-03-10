حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:



مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.

عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكون حد ف طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.

صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.



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