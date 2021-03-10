حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 10 مارس 2021

برج الحمل
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لانه سر تفوقك في حياتك العمليه والقادم أفضل لك.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.
برج الثور
مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر اموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.
عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لاتجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.
صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.
برج الجوزاء
مهنيا: لا تضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.
عاطفيا: شريكك يتفهم تصرفاتك معه، ويعرف انك رد فعل لما يقوم به ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لا تفتعل المشاكل بينك وبينه.
صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.
برج السرطان
مهنيا: تحلى بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح، لاتكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.
برج الأسد
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطة منظمة وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك لأن عملك يحتاج إلى الدقة هذة الفترة.
عاطفيا: التشويش يحيط بك مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.
برج العذراء
مهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الإندفاع والتسرع في قراراتك.
عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياه تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة لأنها تؤثر على صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.
برج الميزان
مهنيا: أخطاء مهنية ماضية تحاول ان تتخلص منها وتتعلم شئ أفضل حاول أن تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.
عاطفيا: أنت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.
صحيا: تشافي وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر أنك أفضل بالفعل هذه الأيام.
برج العقرب
مهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة ستساعدك.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبة وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.
برج القوس
مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكما معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعليه محور حياتك.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم بمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.
برج الجدي
مهنيا: محتاج تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى اجواء جديدة وتقبل نقد الاخرين لك لانها دافعك للنجاح ف الاختبارات والاختيارات القادمه لك.
عاطفيا: الاجواء مناسبه وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك افضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.
صحيا: التفكير والقلق السبب ف تعبك تحتاج لعلاج افضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعه اكثر.
برج الدلو
مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكون حد ف طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.
برج الحوت
مهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالكم، عليكم بالهدوء وتحمل الضغوط لأنكم تواجهون متاعب وتشعرون بعدم الرغبة في التعاون مع من حولكم تحلوا بالصبر.
عاطفيا: تعلموا من دروس الماضي وركزوا في اختياراتكم، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للافضل.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة القادمة.
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