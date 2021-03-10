حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لانه سر تفوقك في حياتك العمليه والقادم أفضل لك.عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.

برج الثور

مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر اموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.

عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لاتجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.

صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.

برج الجوزاء

مهنيا: لا تضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهود كبير في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشئ جديد.

عاطفيا: شريكك يتفهم تصرفاتك معه، ويعرف انك رد فعل لما يقوم به ولكن لاتفرط في قسوتك حتى لا تفتعل المشاكل بينك وبينه.

صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.

برج السرطان

مهنيا: تحلى بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.

عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبر في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.

صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح، لاتكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.

برج الأسد

مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطة منظمة وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك لأن عملك يحتاج إلى الدقة هذة الفترة.

عاطفيا: التشويش يحيط بك مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.

صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.

برج العذراء

مهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك ولكن احذر الإندفاع والتسرع في قراراتك.

عاطفيا: لاتدع ضغوطات الحياه تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.

صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة لأنها تؤثر على صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.

برج الميزان

مهنيا: أخطاء مهنية ماضية تحاول ان تتخلص منها وتتعلم شئ أفضل حاول أن تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.

عاطفيا: أنت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.

صحيا: تشافي وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر أنك أفضل بالفعل هذه الأيام.

برج العقرب

مهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة ستساعدك.

عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبة وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.

صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.

برج القوس

مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.

عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكما معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعليه محور حياتك.

صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم بمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.

برج الجدي

مهنيا: محتاج تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى اجواء جديدة وتقبل نقد الاخرين لك لانها دافعك للنجاح ف الاختبارات والاختيارات القادمه لك.

عاطفيا: الاجواء مناسبه وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك افضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.

صحيا: التفكير والقلق السبب ف تعبك تحتاج لعلاج افضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعه اكثر.

برج الدلو

مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.

عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكون حد ف طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.

صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.

برج الحوت

مهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالكم، عليكم بالهدوء وتحمل الضغوط لأنكم تواجهون متاعب وتشعرون بعدم الرغبة في التعاون مع من حولكم تحلوا بالصبر.

عاطفيا: تعلموا من دروس الماضي وركزوا في اختياراتكم، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للافضل.

صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة القادمة.