حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:



مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.

عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكم معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.

صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.



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