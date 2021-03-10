إذا كنت مواليد برج البقرة الصيني.. ماذا تخبأ 2021 لك؟

نحن في سنة برج الثور أوالعنزة الصيني، ومن المهم أن تعرف برجك الصيني، فالصينيون بارعون في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندي عادل التى توضح برجك الصيني وخصائصه:خصائص شخصيتككل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك اثنا عشر برج صيني، عكس الابراج الغربية، لا تنظر الابراج الصينية إلى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما، وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن او العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

الابراج الصينية وعلم التنجيم

علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر، والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ)) الطاقة الذكرية، أو( يين ) أوالطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:

مواليد برج البقرة الصيني

برج البقرة -1901- -1913- -1925- -1937- -1949- -1961- -1973- -1985- -1997- -2009-

-2021-

البرج الصيني: الثور او البقرة

العنصر: الأرض

يتوافق مع: الأفعى والديك

الخصائص: مخلص وموثوق به وشامل وقوي وعاقل وثابت، ومصمم.

