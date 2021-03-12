قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وفيما يخص برج العذراء قالت:



العذراء

مهنيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام المتسرعة التي قد ترتد سلبًا عليك.

عاطفيًا: ربما تطرح مسألة قديمة تعيد إليك الذكريات، اعمل خلف الستار ولا تستعرض قواك أمام الشريك.

صحيًا: لا تمارس التمارين الرياضية أكثر من المطلوب منك، ولا ترهق نفسك لأنك تفسد الأمور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 12 مارس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.