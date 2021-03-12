حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 12 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وفيما يخص برج الدلو قالت:



الدلو

مهنيًا: أجواء مناسبة لمعالجة القضايا المهنية المستجدة، وتحصل على دعم وتأييد وترتفع المعنويات وتتقدّم بنجاح.

عاطفيًا: تستعيد موقعك في قلب الشريك بعد سوء تفاهم بسيط، فقم بما يرضيه ولن تكون خاسرًا.

صحيًا: انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على استعداد دائم لمخاصمة الجميع.

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