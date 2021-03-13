صفات مواليد برج الأرنب الصيني

من المهم أن تعرف برجك الصيني، فالصينيون بارعون في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندي عادل التى توضح برجك وخصائصه:خصائص شخصيتككل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برج صيني عكس الأبراج الغربية لا تنظر الأبراج الصينية إلى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

الأبراج الصينية وعلم التنجيم

علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) أوالطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:

مواليد برج الأرنب الصيني

البرج الصيني: الأرنب

العنصر: الخشب

يتوافق مع: العنزة والخنزير

الخصائص: جدير بالثقة متواضع ودبلوماسي، صادق، اجتماعي.