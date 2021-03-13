برج الأرنب الصيني
خصائص شخصيتك
كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برج صيني عكس الأبراج الغربية لا تنظر الأبراج الصينية إلى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).
الأبراج الصينية وعلم التنجيم
علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ) الطاقة الذكرية، أو(يين) أوالطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.
اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:
مواليد برج الأرنب الصيني
البرج الصيني: الأرنب
العنصر: الخشب
يتوافق مع: العنزة والخنزير
الخصائص: جدير بالثقة متواضع ودبلوماسي، صادق، اجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفات مواليد برج الأرنب الصيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.