حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 14 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تحرز كل يوم تقدمًا في العمل وتنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور وحرصك على التوصل إلى أفضل النتائج.

عاطفيًا: لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك وتجنّب العدائية تجاه الشريك، فهو قد لا يحتمل بعض تصرفاتك.

صحيًا: جسمك ميال إلى البدانة بسرعة، انتبه إلى كميات طعامك، واكتف بثلاث وجبات فقط.



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