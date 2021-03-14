خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل العقرب»

وبحسب خبيرة الأبراج ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع الذي يشبه:
علاقة رجل العقرب بأنثي العقرب
ما إن ترتبطا حتى لا تفترقان أبدًا، فاتحادكما بالغ العمق ودائم وعاطفيّ كلاكما يعيش في الأفق في موضع متوسط ما بين النور والظلا بين الحياة والموت، وكلاكما قادر على الانتقام ومتسم بالغيرة والجشع والانغماس.
- صفاتهما معا
تتمتعان بقدر كبير من المكر والدهاء وتميلان إلى السيطرة على الغريم من موقع قوة بالغة، ومن الغريب أنكما لا تبلغان أبدًا حد الصراع حتى الموت.
- طريقة التعامل معا
كلاكما يفضل الأسلوب غير المباشر في التعامل والأهم من هذا أن لدى كل منكما قدرًا معينًا من الاحترام والتفهم للآخر، وهذا يضفي مساندة متبادلة على محاولاتكما الوعيية لتنمية قدراتكما الإبداعية وتحويل نفسيكما إلى كيانيين أكثر علاءً وسموًّا.
- كيفية التعامل العاطفي
بغض النظر عن درجة ارتباطكما عاطفيًّا ففي مقدرتكما استعادة السيطرة على نفسيكما عندما تكون بكما حاجة إلى ذلك وإعادة الحال إلى أجواء العمل العادية الملموسة جاذبية كل منكما إلى الآخر أمر اضطراريّ ويجمع بينكما التطرف في الذوق والطموحات والرغبات.
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