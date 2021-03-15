حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 15 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء لسرطان اليوم الإثنين 15 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي: مهنيًا: يتراجع الضغط الذي كنت تحت وطأته وتستعيد حياتك الشخصية والفرح والاندفاع المعهود فيك.



عاطفيًا: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلًا عاطفيًا: تؤجل قرار إرتباطك بمن تحب بسبب أزمة عائلية حساسة تستدعي التريث قليلًا صحيًا: لا تكن قليل الصبر والأناة بشأن النتائج المرجوة من البرنامج الغذائي الذي تتبعه. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



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