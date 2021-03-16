«بواليا ومروان» الأوفر حظا.. طالع لاعبى الأهلى قبل مباراة فيتا كلوب

يواجه النادي الأهلي في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، الفريق الكونغولي فيتا كلوب، حيث يواجه المارد الأحمر بعض التعثرات بالبطولة بعد الخسارة من نادي سيمبا في الجولة قبل الماضية بهدف نظيف، ثم التعادل مع فيتا في القاهرة قبل أن يسافر إلى الكونغو للقاء الفريق مرة أخرى.وتقام المبارة بالأراضى الكونغولية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، الأمر الذي يصعب من اللقاء، حيث المناح الحار والرطوبة المرتفعة.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وذلك وفقًا لرؤية خبيرة الابراج العراقية جاكلين عقيقي.

والتر بواليا:

يواجه اللاعب الكونغولي والتر بواليا، حظ عثر منذ قدومه للنادي الأهلي، الأمر الذي جعله فى مهب الانتقادات من جماهير المارد الأحمر.

وينتمي اللاعب والتر بواليا إلى برج الثور، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فالتألق حليفه بمباراة اليوم، حيث يعيش مولود برج الثور حالة من النجاح على الصعيد المهني.

مروان محسن:

دائمًا ما يواجه الانتقادات اللاعب مروان محسن، فوفقًا لتوقعات الأبراج، فيعيش مواليد برج الحوت والذي ينتمي إليه اللاعب مروان محسن حالة من النجاح على الصعيد العاطفي والمهني.

عمرو السولية:

يعتبر اللاعب عمرو السولية نجم خط الوسط للنادي الأهلي بالفترة الأخيرة، حيث ينتمي اللاعب لبرج الحمل، والذي يواجه بعد التعثرات على الصعيد المهني؛ لذا على اللاعب تجنب القرارت العفوية داخل الملعب.

محمد الشناوي:

جاءت توقعات جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالإيجاب، حيث التألق في المباراة، فمولود برج القوس يشهد الفترة القادمة مزيد من النجاحات على الصعيد المهني والعاطفي أيضًا.

حسين الشحات:

توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض من التعثرات، فمولود برج العذراء يعاني من بعض المشكلات على الصعيد المهني خلال هذه الفترة.

محمد مجدي أفشة:

يواجه لاعب النادي الأهلي حظًا عثرًا خلال الفترة القادمة، حيث ينتمي أفشة لبرج الحوت، الذي يواجه بعض التعثرات على الصعيد المهني.