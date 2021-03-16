كارتيرون الأكثر حظا.. طالع الزمالكاوية مبشر قبل مواجهة الترجى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:21 ص
باتريس كارتيرون
إسلام جمالطباعة
ويدخل النادي الملكي المباراة وفي رصيده نقطتين فقط، الأمر الذي يصعب من مباراة اليوم ويجعل باقي المباريات أقوى من أجل حصد بطاقة التأهل للدور القادم.
وبعيدًا عن فنيات المباراة، فيمكن لبعض توقعات الأبراج أن تتنبأ بحال لاعبي الفريق، خلال المباراة التي يحتاج فيها نادي الزمالك الفوز لتعويض مسلسل إهدار النقاط في المباريات الثلاث الأولى.
ينتمي الديك الفرنسي مدرب نادي الزمالك إلى برج الأسد، والذي يتميز بالشجاعة وعشقه لروح المغامرة، فوفقًا لطالع برجه فالتوفيق حليفه على الصعيد المهني.
وتعتبر مباراة الترجي التونسي اليوم هي المباراة الأولى للمدير الفني باتريس كارتيرون بعد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.
طارق حامد:
يُعد طارق حامد من الأعمدة الرئيسة للفريق الأبيض خلال المباريات الأخيرة، فقد تنبأت خبيرة الأبراج للاعب وسط الزمالك، والذي ينتمي لبرج العقرب، بالتألق، محذرة من الإفراط في الحماسة التي تتحول إلى عصبية، وخسارة الفريق للمباراة.
فرجاني ساسي:
يعتبر التونسي فرجاني ساسي من اللاعبين المؤثرين بنادي الزمالك، وينتمي إلى برج الحوت، والذي يواجه بعض التألق على الصعيد المهني والعاطفي أيضًا.
بن شرقي:
يُعد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من النجوم الحالين بالدوري المصري، وينتمي اللاعب لبرج الميزان، والذي يواجه بعض المشكلات على الصعيد العاطفي والتي تؤثر بالسلب على الصعيد المهني.
أبوجبل ومحمود علاء:
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل حارس المرمى، صاحبا برج الدلو، بالتألق، محذرة مواليد برج الدلو من تجنب الثقة الزائدة حتى لا تنقلب على الفريق.
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