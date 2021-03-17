خبيرة فلك تكشف الجانب الأسود من نساء الأبراج

بالأبراج من الممكن أن نحلل الشخصيات السوداوية وخاصة في النساء، فهناك بعض النساء السودانية، والتي لا تسامح وتعيش على كيد بعضهن بعضا، وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل نرصد أبرز الأبراج التي تكون من النساء السودانية، ومنهم:أنثي الحمل تحمل لك ضغينة بداخلها ولكنها لا تبين، فتتفق عليك هي واخت لها كي يخربون حياتك.

- أنثى الثور

أنثي الثور امرأة تحب النميمة وتعمل على أخذ حقها بأنها تتحدث عن المشكلة وتشكي لكل شخص تقابله.

- أنثى الجوزاء

برج الجوزاء تحمل الغيرة العمياء من داخلها لتقلد أصدقاءها واقربائها، وليس لديها ثقه بنفسها

- أنثى السرطان

أنثي السرطان تحب التقليد وتعشق النميمة والمراقبة في الخفاء على مواقع التواصل الاجتماعي سرا.

- أنثى الأسد

أنثي الأسد تعشق الفشخرة وترفع بثمن الأشياء الضعف ولا تنسى حقها وتحب رد غدرا.

- أنثى العذراء

العذراء تحب رد المكايد النسائية وتحب التباهي بكل شئ في حياتها.

- أنثى الميزان

أنثي الميزان تحب أن تكيدك بصديقه أو امرأة أخرى.

- أنثى العقرب

أنثي العقرب لا تعطيي أهمية وترمي السلام باستنكار للشخصية.

- أنثى القوس

أنثي القوس تتهمك بكل شئ في ظهرك وتحمل بداخلها كل سواد لتحكي عنك مع صديقه أخرى ولا تعرف الأ وانتي لديكي طعام او مصلحه

- أنثى الجدى

أنثي الجدي تغار من خيالها ليس لديها ثقه بنفسها وتقلدك باى شئ حتي لو كان غلط علي حساب سمعتها

- أنثى الدلو

امرأة مريضة نفسية تحمل قلب أسود وضغينة تعاير الأشخاص بماضيهم وتحمل بداخلها عدم الثقة بنفسها وتقلدك من اجل الانتقام.

- أنثى الحوت

بسيطة إلى حد ما فهي قلبها أطهرهم ولا تحمل ضغينة إلى أحد ولكن انتقمها هو أن تنجح وترى أن النجاح هو المكيدة الأقوى.