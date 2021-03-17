خبيرة فلك تكشف الجانب الأسود من نساء الأبراج

- أنثى الحمل:
أنثي الحمل تحمل لك ضغينة بداخلها ولكنها لا تبين، فتتفق عليك هي واخت لها كي يخربون حياتك.
- أنثى الثور
أنثي الثور امرأة تحب النميمة وتعمل على أخذ حقها بأنها تتحدث عن المشكلة وتشكي لكل شخص تقابله.
- أنثى الجوزاء
برج الجوزاء تحمل الغيرة العمياء من داخلها لتقلد أصدقاءها واقربائها، وليس لديها ثقه بنفسها
- أنثى السرطان
أنثي السرطان تحب التقليد وتعشق النميمة والمراقبة في الخفاء على مواقع التواصل الاجتماعي سرا.
- أنثى الأسد
أنثي الأسد تعشق الفشخرة وترفع بثمن الأشياء الضعف ولا تنسى حقها وتحب رد غدرا.
- أنثى العذراء
العذراء تحب رد المكايد النسائية وتحب التباهي بكل شئ في حياتها.
- أنثى الميزان
أنثي الميزان تحب أن تكيدك بصديقه أو امرأة أخرى.
- أنثى العقرب
أنثي العقرب لا تعطيي أهمية وترمي السلام باستنكار للشخصية.
- أنثى القوس
أنثي القوس تتهمك بكل شئ في ظهرك وتحمل بداخلها كل سواد لتحكي عنك مع صديقه أخرى ولا تعرف الأ وانتي لديكي طعام او مصلحه
- أنثى الجدى
أنثي الجدي تغار من خيالها ليس لديها ثقه بنفسها وتقلدك باى شئ حتي لو كان غلط علي حساب سمعتها
- أنثى الدلو
امرأة مريضة نفسية تحمل قلب أسود وضغينة تعاير الأشخاص بماضيهم وتحمل بداخلها عدم الثقة بنفسها وتقلدك من اجل الانتقام.
- أنثى الحوت
بسيطة إلى حد ما فهي قلبها أطهرهم ولا تحمل ضغينة إلى أحد ولكن انتقمها هو أن تنجح وترى أن النجاح هو المكيدة الأقوى.
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