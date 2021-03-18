حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقدًا ولا تسافر وكن واعيًا لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما.

عاطفيًا: أخبار حلوة وتطورات زاهرة، تخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطورًا يفرحك ويريحك.

صحيًا: كما تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضًا لدى الطبيب المختص.