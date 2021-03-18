حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقًا بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جدًا تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع.

عاطفيًا: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية، ولا سيما خلال تناولك الطعام.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.