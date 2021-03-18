حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك.

عاطفيًا: انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا، وتستعاد الطمأنينة بينكما.

صحيًا: استغل عطلة نهاية الأسبوع وانطلق مع العائلة إلى البحر ومارس السباحة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

