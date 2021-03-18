حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 18 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس لجميع الأبراج الفلكية، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يوم جيد يحمل نجاحات ورهانات وإنجازات كبيرة وحيوية مميزة وأمور مسهلة وولادة نفسية جديدة.

عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع.

صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.