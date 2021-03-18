حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 18 مارس 2021

الحمل
مهنيًا: يوم جيد يحمل نجاحات ورهانات وإنجازات كبيرة وحيوية مميزة وأمور مسهلة وولادة نفسية جديدة.
عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه.
الثور
مهنيًا: تتخلص من بعض خيبات الأمل، وتكون قادرًا على النهوض مجددًا والمضي قدمًا في إنجاز ما خططت له.
عاطفيًا: الاستفزاز مع الشريك غير مستحب على الإطلاق، لأن رد فعله سيكون مكلفًا.
صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، لأن الصحة هي الأغلى.
الجوزاء
مهنيًا: تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقًا بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جدًا تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع.
عاطفيًا: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية ولا سيما خلال تناولك الطعام.
السرطان
مهنيًا: قد تفرض رأيًا أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزًا أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان.
عاطفيًا: لا تقدم اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل أنت مدعو إلى التأني والحذر في هذا الشأن.
صحيًا: نفّذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، وإذا أحسست بالانزعاج راجع أخصائي التغذية.
الأسد
مهنيًا: قد تقلق بشأن وضع طارئ، فلا توقع عقدًا ولا تسافر وكن واعيًا لكل ما يدور حولك، ولا سيما أن المتضررين من نجاحك يخططون لأمر ما.
عاطفيًا: أخبار حلوة وتطورات زاهرة، تخوض غمار علاقة فريدة من نوعها وتعرف تطورًا يفرحك ويريحك.
صحيًا: كما تحرص باستمرار على تفقد رصيدك في المصرف، تفقد وضعك الصحي أيضًا لدى الطبيب المختص.
العذراء
مهنيًا: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جدًا ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع.
عاطفيًا: قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سببًا في تحسن العلاقة بالشريك، فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة.
صحيًا: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقًا أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية.
الميزان
مهنيًا: أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة أمامك، أمور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال.
عاطفيًا: تغييرات مفاجئة تطال وضعك العاطفي وتضعك أمام مسئوليات كبيرة لن تعجز عن القيام بها وتبرهن للشريك أنك جبار أمام الملمّات والصعوبات.
صحيًا: أنت دائم التوتر ومعرض لاضطرابات نفسية ما يجعلك تعتقد أنك تشكو أمراضًا خطيرة.
العقرب
مهنيًا: نوعية وقت ثقيلة وضاغطة هذا اليوم ابتعد عن الأمور غير الواقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك.
عاطفيًا: كن ناضجًا واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعبًا لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.
صحيًا: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.
القوس
مهنيًا: مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، استفد من هذا الأمر قدر المستطاع ولا تدع الفرص تفوتك لأنها قد لا تتكرر في المدى المنظور.
عاطفيًا: تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دورًا كبيرًا.
صحيًا: أنت قادر بإرادتك الصلبة على التخلص من السمنة واستعادة عافيتك ونشاطك.
الجدي
مهنيًا: تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك.
عاطفيًا: انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا، وتستعاد الطمأنينة بينكما.
صحيًا: استغل عطلة نهاية الأسبوع وانطلق مع العائلة إلى البحر ومارس السباحة.
الدلو
مهنيًا: تتغلب على عراقيل تفاقم وضعك المهني، ولن تنهار أمامها وتجد نفسك قادرًا على مواجهتها، وتتخلص من إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.
عاطفيًا: لن تجد نفسك إلا مطواعًا لآراء الشريك وهي دائمًا ما تكون في مصلحتك، ولن يطول بك الأمر حتى تدرك ذلك.
صحيًا: وضعك الصحي الحرج والدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع فورًا إلى طبيبك
الحوت
مهنيًا: تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.
عاطفيًا: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه.
صحيًا: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.
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