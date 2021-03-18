خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل الدلو»

الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت بتوافق برجك مع برج الشريك يقلل أعباء الحياة والمشاكل؟.كلاكما محب للسلام، يؤمن بالحياة وترك الآخر يحيا، ومن الممكن أن تقيما معًا علاقة مثمرة طويلة الأجل، حيث أن كلاكما يبحث عن سعادة الارتباط والصداقة بغيركما من البشر حتى تعيشا بحريّة وفرح.

-سمات كلاهما

في أسوأ الظروف يصبح التمزّق والفوضى السمة المميزة لحياتكما، فقد تكون بلا هدف، في موقف مكتمل الانسجام من الحرية، لكنها حرية لا جدوى منها،قد تفتقر حياتكما إلى الصراع والمواجهات فتصبحان غريبين في نهاية الأمر.

-المشاكل

تواجهان في مرحلة ما من علاقتكما منعطفًا غريبًا يؤثر في عمق كل منكما ما لم تسعيا إليه ولم تتوقعاه على الإطلاق يفيد منظوركما وموقفكما تتلقيان رجَّة عنيفة تُحدث تحولًا كبيرًا في حياتكما فتتغير جذريًّا بفعل موت أو جنس أو دخول إنسان جديد حياتكما بطريقة مفاجئة، أو بفعل سهم يأتيكما من حيث لا تعلمان.

-ميلولكما

ما يميل كل منكما إليه من تحليق يجعل من الهبوط إلى الأرض أمرًا صعبًا ويكون امتداح حسن الحظ الذي جمع بينكما هو محور العدد الأكبر من أحاديثكما، وسيكون على أحد ما أن يعيدكما إلى أرض الواقع، ومن الأرجح أن يكون هذا الإنسان هو أنت.

-كيف يقضي رجل الدلو يومه مع أنثي الدلو؟

شارك في أنشطة أخرى غير الاجتماعات والمحاضرات ومعارض الفنون، نظِّم برنامج لياقة بدنية من أجلكما، فإذا لم يناسبكما الركض فلا بأس من قضاء يوم كامل في الخلاء أو ركوب الدراجة، بهذا يمكنكما التنسيق بين احتياجاتكما بالمشي والكلام في الوقت ذاته.