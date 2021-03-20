في عيدها.. اختيار هدايا «عيد الأم» حسب برجها

يحتفل العالم غدا الأحد 21 مارس بعيد الأم، ويعتبر يوم لتعبير الكل عن مدى حبهم إلى الأم وتقدير لجهودها، من خلال تقديم الهدايا القيمة لها.وتقول خبيرة الأبراج والفلك "ندى عادل"، أن لكل برج له صفاته الخاصة في اختياره وحبة لنوع من الهديا وذلك نرصد هدايا لعيد الأم بحسب كل برج.

برج الحمل



تعشق السفر خارج النطاق والذهب والأنتيكات.

برج الثور



امرأة النظافة المزهلة، تعشق الهدايا التي لها علاقة بالعمل وكل ما يخص المنزل.

برج الجوزاء



تعشق التسوق والملابس والسفر وتحتاج إلى بعض العطور والشنط والإكسسوارت والملابس المريحة.

برج السرطان



تعشق البحر وتحب التكنولوجيا فتحتاج بعض الهدايا مثل الموبايلات وأدوات الاتصال والملابس القطنية.

برج الأسد



تحب الذهب والأجهزة المنزلية وتحتاج لبعضها في الوقت الحالي.

برج العذراء



تعشق الملابس البراند وتحب هدايا التكنولوجيا، وتحتاج لبعض النظارات أو العطور أو الموابيلات الحديثة.

برج الميزان



تحب تزين المنزل وإكمال الأشياء الناقصة به ورحلات السفر، وتحتاج السفر إلى الإسكندرية أو أى مكان ساحلي.

برج العقرب



امرأة ذكية وتحب العطور بسبب قلبها الروحاني وتحتاج إلى هدايا عطرية قيمة.

برج القوس



تحتاج أشياء ثمينة لأنها امرأة محظوظة وتمتلك كوكب الحظ، تعشق السفر وأي شيئ له علاقة بالسفر والهدايا القيمة مثل الأنتيكات البحرية أو الأشياء الغريبة من الملابس والقلادات النادرة.

برج الجدي



تعشق الورود وكريمات التجميل وتحتاج إلى الاهتمام الأسري في هذا اليوم.

برج الدلو



برج الدلو تعشق الذهب والورود والهدايا القيمة وتحب الأطعمة.

برج الحوت



تعشق السفر والورود، امرأة متنوعة وتحب الهدايا حتى لو كانت رمزية، وتعز الأشخاص الذين يعطونها هذه الهدايا وتقوى روح الحب دخالها، فهي امرأة الحب المهتدي.