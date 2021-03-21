حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيًا: إذا كنت متورط في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء حتى لا تدفع الثمن غالي وتخسر كل شيء.

عاطفيًا: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبية التي تعكر الأجواء أو تثير الاضطرابات بينك وبين الشريك.

صحيًا: حاول ممارسة رياضة اليوجا أو السير في الطبيعة لتستعيد توازنك النفسي.



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