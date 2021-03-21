حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الاسد على النحو التالي:



مهنيًا: تحتل مركز مهم وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير إعجاب مديريك.

عاطفيًا: تسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض عن سبب البعد مع الشريك ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.

صحيًا: حاذر الانفعالات شديدة قد تولد الارهاق والتعب النفسي وكن هادئ إلى أقصى حد.



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