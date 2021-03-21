خبيرة فلك تكشف طبيعة علاقة «أنثى ورجل الحوت»

الأبراج عالم فريد من نوعه، يهتم به الجميع، لكن البعض قد يصادف مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟كلاكما رومانسيّ منصهر في حميمية التفاهم المتبادل، وبوسعكما أن يحب الوحد منكما الآخر عن قرب أو عن بعد، ويقدر كل منكما أحزان الآخر ويسعدكما ضم مشاعركما في عناق محبة ورديّ، وعندما يكون أحدكما من القوة والحزم بما يكفي للتعامل مع توترات الحياة اليومية ووقائعها، تسعدان معًا لمدة طويلة.

أخلصهم للحب

كلاكما مخلص ومؤمن بالحب، على صعيد آخر يمكن لكليكما الفرار إلى داخل نفسه وعدم الجرأة على مواجهة المشاكل التي بينكما حتى لا يصبح هناك مفرّ من ذلك ومن الممكن أن تنزعجا وتنطويا داخليًّا وتخشيان ما هو أسوأ، وتزداد مخاوفكما وتتفاقم بفعل خيالكما وهمومكما المأسوية بشأن عدم التوافق وحبكما للضعف والحزن المحطم للذات، ولكن كليكما مؤمن بالتقلبات العاطفية، وهذا في حد ذاته يمنحكما الثقة بالذات.

مميزات تجمعكم معا

تعلمان أكثر من غالبية الناس أنه كما يفترق الناس يجتمعون ثانية، يمكنكما معًا أن تقتسما صفة الهروب والانغماس في الملذات، وهما من مميزات برجكما قد تضيعان مؤقتًا في بحر من الاضطراب وعدم الرضا، ولكن رباطكما من المحتمل أن يكون روحيًّا، ومن الممكن أن يجمع بينكما على مستوى من سموّ العاطفة وعمق الحب الأبديّ تسعدان فيه بمعرفة مصدره الإلهيّ الحقيقيّ.

التفاهم بينكم

تعودان إلى الصبر والتفاهم أخيرًا يصبح العالم في هذه العلاقة أقل قسوة وأقل خشونة، وتصبح الحلول أكثر تعقيدًا وصعوبة، ويصبح الحب هو كل شيء، ربما تصبحان عاجزين عن الحركة، وتأتي المخاطر التي تهدد هذه العلاقة من الداخل.