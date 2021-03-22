حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:



مهنيا: رتب أولوياتك وحدد أهدافك وحاول أن تأخذ القرارات الحاسمة بشأن عملك، ولا تضيع وقتك هباء بدون فائدة

عاطفيا: شريك حياتك يعيش ضغوط هذه الفترة مما يشعرك أنك تعيش بمفردك، تحلي بالصبر وتعامل بهدوء وحكمة مع هذه المرحلة

صحيا: توترك الشديد يؤثر على صحتك بالسلب، احذر التعرض للمشاكل التي تؤثر على نفسيتك وجسدك



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