حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيا: لا تستهون أو تستخف بما تقوم بة وحاول أن تجمع معلومات أكثر وأدق من مصادر موثوق فيها حتى تستطيع أن تثبت كفائتك فيما تقوم به

عاطفيا: الثقة أساس الحب والعلاقات الناجحة لا تقوم على الغيرة التي لاسبب لها، حاول أن تندمج أكثر مع حبيبك حتي تستطيع أن تفهمه أكثر

صحيا: تحتاج لأخذ راحة أو إجازة لتستعيد تركيزك ونشاطك لأنك قد تمر بفترة شاقة في عملك



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