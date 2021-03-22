حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:



مهنيا: شارك زملائك في انجاز المهام الموكلة إليكم في أسرع وقت، شجعهم على ابتكار أفكار جديدة تعود بالفائدة عليكم وتساعدك في تحسين صورتك أمامهم وتقدمك في عملك

عاطفيا:شارك حبيبك اهتماماته ولا تتجاهله وتقرب منه فهو في حاجة إليك، وانفصالكما النفسي سوف يؤدي إلى إفساد علاقتكما فاحذر ذلك

صحيا: حاول أن تتحكم في شهيتك حتى تستطيع التخلص من السمنة وترجع مرة أخرى لوزنك المثالي



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