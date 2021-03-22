قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:



مهنيا: تشعر بحالة من التراخي والتراجع في العمل ولكن لا تقلق، مدة صغيرة وسوف تعود بكامل نشاطك وطاقتك لعملك من جديد وستقوم بأداء رائع كعادتك

عاطفيا: اتمسك بحبك خصوصا اذا كان حقيقيا، لأن الحب هو المحرك الحقيقي لك فأنت إنسان حساس بطبعك

صحيا: ابتعد عن المواد الكيماوية والتعامل معها هذه الفترة لأنها قد تسبب لك حساسية الصدر أو الجلد فاحترس



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 22 مارس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.