حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:



مهنيا: تطمح في ترقية وعلو منصب، لذلك حاول أن تستعيد نشاطك وتطور من نفسك وأفكارك وتواكب التطوير داخل مؤسستك التي تعمل بها حتى تصل لما تريد

عاطفيا: اعطي الحرية للشريك للتعبير عن رأيه ولا تسيطر عليه أكثر من ذلك حتى لا ينفر من أسلوبك وطريقتك، التفاهم سر نجاح علاقاتك

صحيا: اهتم بصحتك وقم بالفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتك الصحية إذا شعرت بأعراض متكررة في فترة قصيرة

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