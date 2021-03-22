قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:



مهنيا: تتعرض لمواقف صعبة في عملك، وأحيانا تشعر بالكسل مما يؤدي إلى زيادة الأعباء عليك، استعد نشاطك النفسي والجسدي حتى تستعيد سيطرتك على حياتك المهنية مرة أخرى

عاطفيا: تشعر أنك بحاجة لمن يحبك بصدق وليس معنى عدم توفيقك في علاقتك السابقة أن تفقد الثقة في الجميع، الخلل يقع في اختياراتك غير المناسبة لك

صحيا: عليك الابتعاد عن الأخبار المحبطة التي تسبب لك التوتر الذي ينعكس عليك في شكل آلام جسدية



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الجدي الاثنين 22 مارس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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