حظك اليوم.. برج العقرب الاثنين 22 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيا: حاول أن تحسن من أدائك في عملك وأن تركز على علاقتك مع زملائك وتتجنب معاملتهم بغرور حتى تكسب حبهم واحترامهم لك

عاطفيا: تعاني من الكثير من المشاكل في علاقتك العاطفية، لذلك تحتاج إلى استراحة محارب مع الشريك للوصول إلى حلول لمشاكلكم

صحيا: تعاني من نزلات البرد المتكررة دليل على ضعف جهازك المناعي، اتبع الإجراءات الوقائية لتجنب ذلك



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