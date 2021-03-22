إذا كنت من مواليد هذه الأعوام فأنت من برج العنزة الصيني.. هذه أبرز صفاتك

الصينيون من الأشخاص البارعين في علم الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.والأبراج الصينية مختلفة تماما عن الأبراج لدينا، حيث أن كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية، فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:

برج العنزة -1943 -1955-1967 -1979 -1991 -2003-2015-

البرج الصيني: العنزة

العنصر: الأرض

يتوافق مع: الخنزير والأرنب الخصائص: ماكر، دافئ، أنيق، ساحر، بديهي، حساس، هادئ.

