حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 23 مارس 2021

مهنيًا: أنت لا تشعر بأي ثقة على الإطلاق في من حولك وفي زملائك في العمل، تشعر بالشك فيهم، قريبا سيتضح لك بعض الأمور، فلتكن حذرًا مع الجميع.
عاطفيًا: ساعد حبيبك ببعض الخطوات الإيجابية التي تشعره بالحب والطمأنينة صدق مشاعرك نحوه، وسيقدر لك شريكك ذلك بشكل كبير.
صحيًا: حافظ على نفسك لأنك عرضة لنزلات البرد بسبب سوء الجو وضعف جهازك المناعي وابتعد عن تناول الوجبات السريعة كثيرا.
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