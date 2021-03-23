حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء لبرج الجوزاء على النحو التالي:مهنيا: فكر جيدا قبل اتخاذ أي خطوة أو أي قرار مهم في عملك لأن تهورك واندفاعك يسبب لك مشاكل أنت في غنى عنها.

عاطفيا: تجد في شريك حياتك الراحة والأمان، فاتحدث معه بوضوح وأظهر له مشاعرك كي تذيب جليد المشاعر الموجود بينكما.

صحيا: إهمالك لصحتك جعلك في حالة خمول، ولا تسطيع إنجاز أمورك باشكل المناسب، حاول أن تسيطر على ذلك وتستعيد نشاطك سريعا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.