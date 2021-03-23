حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الثورعلى النحو التالي:مهنيًا: تمتلك روح قيادية قوية تجعلك مسيطر علي كل أمور عملك، ولكن كن حذر ممن يحملون لك الأحقاد الخفية.

عاطفيًا: تجاهل الأمور الصغيرة التافهة التي تثير المشكلات بينك وبين شريك حياتك وأبحث عن حلول فعالة لأي مشكلة عاطفية تواجهكما.

صحيًا: تجنب التدخين ومسببات الأرق، الكافيين والقهوة لأنها تعرض جسدك للإرهاق وتقلل من تركيزك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.