حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 23 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحوت، والذى جاء على النحو التالي:مهنيًا: استثمر وقتك ولا تجعلة يمر دون أن تستفيد منه، أنت دائما بسيط وسلس في اختياراتك، اجعل أيضا نفقاتك تحت سيطرتك لأنك سوف تحتاج للمال قريبا للاستثمار في شيء تتمناه.

عاطفيًا: التزامك بالعمل يأخذك بعيدًا عن حبيبك، خصص وقتًا له وعبر عما في قلبك من مشاعر، لأن شريكك لا يشعر بالراحة والاهتمام إلا معك، واجهه بحبك وخوفك

صحيًا: الاسترخاء والراحة هو الحل لكل مشاكلك، التدليل الذاتي لنفسك وممارسة الأنشطة التي تحب هي أهم ما تفعل هذه الفترة.

