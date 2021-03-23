حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 23 مارس 2021

مهنيًا: استثمر وقتك ولا تجعلة يمر دون أن تستفيد منه، أنت دائما بسيط وسلس في اختياراتك، اجعل أيضا نفقاتك تحت سيطرتك لأنك سوف تحتاج للمال قريبا للاستثمار في شيء تتمناه.
عاطفيًا: التزامك بالعمل يأخذك بعيدًا عن حبيبك، خصص وقتًا له وعبر عما في قلبك من مشاعر، لأن شريكك لا يشعر بالراحة والاهتمام إلا معك، واجهه بحبك وخوفك
صحيًا: الاسترخاء والراحة هو الحل لكل مشاكلك، التدليل الذاتي لنفسك وممارسة الأنشطة التي تحب هي أهم ما تفعل هذه الفترة.
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