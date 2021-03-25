حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 25 مارس 2021

برج الحمل
مهنيًا: احذر أن ترتكب بعض الأخطاء بسبب عدم تركيزك في العمل، فهناك من ينتظر لك هذه اللحظة وينصب لك الشباك.
عاطفيًا: تستطيع أن تذيب الجليد الموجود بينك وبين حبيبك بالكلمة الحلوة، حاول أن تتحدث معه بهدوء فهو في انتظارك.
صحيًا: التوتر والقلق يسببان لك قلة التركيز لذلك تحتاج لقسط من الراحة لتجديد نشاطك.
برج الثور
مهنيا: قد تتعرض لمضايقات من روؤسائك في العمل بسبب تراكم عدة مهام وكلت إليك الفترة السابقة فحاول أن تتخلص منها سريعا.
عاطفيًا: تعيش حالة رومانسية مع الشريك تجعلك تأخذ خطوات إيجابية في هذه العلاقة.
صحيًا: قد تصاب بالسمنة نتيجة لتناولك الطعام غير الصحي الذي يؤثر عليك.
برج الجوزاء
مهنيًا: تحتاج الحصول على إجازة صغيرة بعد فترة متعبة من العمل لتستطيع مواصلة أعمالك الفترة القادمة بنشاط وتركيز.
عاطفيًا: تجنب التسرع في اتخاذ أي قرارات سريعة في علاقتك العاطفية هذة الفترة فكر جيدا ولا داعي للتسرع.
صحيًا: تعاني من الأرق هذه الفترة بسبب كثرة التفكير، حاول أن تمارس تمارين الاسترخاء فسوف تفيدك كثيرًا.
برج السرطان
مهنيًا: قريبا سوف تعمل وسط فريق ويكون لك القدرة على إثبات نفسك وسطهم بقوة، فقط كن كما أنت ولا تحاول تغير من نفسك لتثير إعجابهم.
عاطفيًا: تحتاج جلسة مصارحة مع شريكك لأنكما تشعران بالملل والروتين في علاقتكما مما يشعركما بالرغبة في تغير نمط حياتكما.
صحيًا: تعاني من بعض الآلام وغثيان في المعدة، تناول المشروبات الساخنة واستشر الطبيب.
برج الأسد
مهنيًا: لا داعي للعصبية على زملائك في العمل، حاول أن تكون هادئًا أكثر من ذلك ولا تخلط أمورك الحياتية في شئون عملك.
عاطفيًا: لديك بعض التوتر في حياتك العاطفية بسبب تدخل البعض وأخذك القرارات الخاطئة، فكر جيدا وافعل ما تراه مناسبًا لك وليس للآخرين.
صحيًا: المشي رياضة سهلة ومهمة جدًا حاول ممارستها على قدر الإمكان لتستعيد نشاطك وحيويتك.
برج العذراء
مهنيًا: تراجعك في العمل ليس دليلًا على أنك غير قادر على تحمل المسئولية، لكنك تحتاج إلى استشارة أصحاب الخبرة وإعادة حساباتك جيدا.
عاطفيًا: الفترة السابقة استنزفت منك الكثير من الطاقة في علاقتك العاطفية، ولكن سيعوضك الله عما شعرت به من تعب قريبا.
صحيًا: عليك بالهدوء والراحة ونظام غذائي متكامل وإياك أن تهمل في صحتك.
برج الميزان
مهنيًا: ستكون لك مكافأة غير متوقعة في عملك بسبب التزامك ومساهمتك في تطوير عملك.
عاطفيًا: اهتمامك بشريكك والتعبير عن مشاعرك يزيد من ارتباطك وحبه لك حاول تغير روتين حياتكما لتزيد السعادة والحب بينكما.
صحيًا: تعاني من آثار نفسية سيئة لحالة مرت بك الفترة الماضية تحتاج للخروج إلى الطبيعة وكسر الروتين ولا تقلق فالموقف سوف يتحسن.
برج العقرب
مهنيًا: قد تواجهك فترة غير جيدة في عملك ولا تحصل على المكانة أو المكافأة التي تطمح بها، لا تيأس واجعل ذلك بمثابة تحد لك لإثبات جدارتك وبذل المزيد من الجهد.
عاطفيًا: تشعر أحيانا بالخداع والتلاعب بمشاعرك، ولكن هل أنت متأكد من أن السبب في الطرف الآخر وليس عندك أنت؟
صحيًا: تعاني من بعض آلام العظام بسبب مجهود شاق تقوم به تحتاج للراحة وستشعر بعدها بالتحسن.
برج القوس
مهنيًا: يجب عليك إظهار مواهبك وأفكارك في مكان عملك، سوف تحصل على دعم كبير الفترة القادمة وكذلك ستحصل علي مكافأة كنت تتمناها.
عاطفيا: علاقتك جيدة بحبيبك بشكل كبير، يمكنك قضاء وقت معه ومناقشة كل الأسباب التي تجعلك علاقتكما أقوى وأفضل.
صحيا: كن حذرًا وانتبه لصحتك ولا تفرط في تناول الأطعمة والمشروبات المضرة بالصحة حتى لا تكن عرضة للسمنة وأمراض المعدة.
برج الجدي
مهنيًا: عليكم الحكم على الأمور بشكل جيد وأفضل من ذلك، ليس كل نجاح يقاس بالمادة، عليك وضع أسس قوية لتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: كنت مشغولًا الفترة السابقة بأمورك العائلية عليك الآن الاهتمام بشريكك وقضاء وقت معه بعد رجوعك له بعد فترة طويلة من التباعد بينكما.
صحيا: احذر من أمراض الضغط والصداع النصفي وانتبه لصحتك ولا تزيد الأعباء على نفسك.
برج الدلو
مهنيًا: عندك الكثير من المسئوليات والالتزامات هذه الفترة لذلك عليك إدارة وقتك بصورة جيدة ووضع خطط مستقبلية لتحسين أمورك المهنية.
عاطفيا: أنت بحاجة إلى أن تكون أكثر حبًا ورومانسية مع الشريك لأنه بحاجة إلى دعمه بشكل كبير هذه الفترة.
صحيًا: صحتك جيدة ولكن من الممكن أن تشعر ببعض الأرق والإرهاق نتيجه لقلة عدد ساعات نومك.
برج الحوت
مهنيًا: لا تتردد في التشاور مع الآخرين قبل أخذ أي خطوات مصيرية في عملك، لأن التسرع ليس في مصلحتك، ستجد قريبا فرصتك التي تحلم بها.
عاطفيا: كل الظروف مهيئة أمامك لتعبر عن إعجابك وحبك ورغبتك في أن تكون مع من تحب لا تؤخر القرار أكثر من ذلك.
صحيًا: صحتك مستقرة لكنك معرض لنزلات البرد بسبب تقلبات الجو لا تخفف ملابسك الآن انتظر حتى يتحسن الطقس وخذ احتياطاتك.
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