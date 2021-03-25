وتختلف الأبراج الصينية عن الأبراج لدينا، حيث إن كل برج يمثله حيوانًا وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية، فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة الأرض والنار والماء والمعادن والخشب.
اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنوات:
برج القرد -1944- -1956- -1968- -1980- -1992- -2004- -2016.
البرج الصيني: القرد
العنصر: معدن
يتوافق مع: التنين والفأر
خصائص: سريع البديهة، ساحر، محظوظ، قابل للتكيف، مشرق، متنوع، حيوي، وذكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواليد هذه الأعوام ينتمون لبرج القرد الصيني.. تعرف على صفاتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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