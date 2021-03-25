مواليد هذه الأعوام ينتمون لبرج القرد الصيني.. تعرف على صفاتهم

الصينيون من الأشخاص البارعين في علم الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندى عادل، التي توضح برجك وخصائصه.وتختلف الأبراج الصينية عن الأبراج لدينا، حيث إن كل برج يمثله حيوانًا وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك 12 برجا صينيا عكس الأبراج الغربية، فعلم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن أو العناصر الخمسة الأرض والنار والماء والمعادن والخشب.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنوات:

برج القرد -1944- -1956- -1968- -1980- -1992- -2004- -2016.

البرج الصيني: القرد

العنصر: معدن

يتوافق مع: التنين والفأر

خصائص: سريع البديهة، ساحر، محظوظ، قابل للتكيف، مشرق، متنوع، حيوي، وذكي.