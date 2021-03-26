حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



القوس

مهنيًا: قد تزعجك الأجواء هذا اليوم ويخيب ظنّك وتبدو مشاكسًا بعض الشيء وتسير عكس التيّار، لكنك تحقق النتائج المتوخاة

عاطفيًا: تحتار بين علاقتك العاطفية وانتمائك المهني، أو تضطر إلى حسم علاقتك بالشريك أو الاتفاق على الخطوات المستقبلية.

صحيًا: التدخين من أكثر الأمور خطرًا على الصحة، والأخطر منه تدخين النارجيلة.



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