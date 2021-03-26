حظك اليوم.. برج الجدي الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



الجدي

مهنيًا: تمارس سحرًا كبيرًا وتتمتّع بكاريزما، فتشعّ ببريق خاص وتستعيد الثقة بالنفس التي افتقدتها منذ مدة.

عاطفيًا: تبدو أنانيًا بعض الشيء، ولا تريد الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول إليه الأوضاع.

صحيًا: حبك المفرط للطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن يتطلب التخلص منها حمية قاسية.



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