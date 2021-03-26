حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:



الحوت

مهنيًا: عليك أن تحسن أداءك في العمل فكل الأنظار موجهة إليك، وقد تواجه بعض العراقيل التي تشعرك بالارتباك.

عاطفيًا: تكون متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، فهو لا يسألك الكثير، وأنت صاحب صدر كبير ولا تريد أن تكسفه في شيء.

صحيًا: راهن على هذا اليوم، واحلم بإمكان تنفيذ بعض المشاريع الترفيهية أو المسلية أو تبنّي بعض الأفكار المتطوّرة صحيًا.

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