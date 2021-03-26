حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 26 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



الأسد

مهنيًا: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضًا الى جديد آت اليك.

عاطفيًا: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتجدد حبك للشريك، وتغوص في بحر الحب كما لو أنك عاشق جديد.

صحيًا: إنتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارىء.



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