عام السعادة.. ماذا يكشف طالع حسام البدري مع منتخب مصر؟

ويمكن لطالع المدرب حسام البدرى أن يكشف حظوظه مع المنتخب، وهل سينجح معه في الدور المقبل من بطولة الأمم الإفريقية القادمة بالكاميرون، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي.
- تعثرات الفترة القادمة
ينتمى حسام البدرى لمواليد برج الدلو، حيث ولد في 23 مارس عام 1960، والذى يتميز بشخصية قوية لها القدرة على رؤية الأمور وتحليلها من كل الجوانب، وهذا يساعده على حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجهه.
ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، فيواجه مواليد برج الدلو العديد من التعثرات على الصعيد المهنى، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل على المستوى الاجتماعى.
- 2021 عام السعادة لبرج الدلو
على الرغم من التعثرات التى يواجهها برج الدلو هذة الفترة، إلا أنه سيظل عام السعادة والفرح بالنسبة له، وفقًا للكثير من توقعات علماء الفلك.
ووفقًا لما ذكرتة خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، تعتبر سنة 2021 جيدة لمواليد برج الدلو بسبب الظروف الملائمة والحظوظ الوفيرة، فكل ما علية هو الاجتهاد.
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