حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 28 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر، واحذر المتاعب والجدال مع بعض الزملاء الذين ينتظرون منك أي هفوة.

عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة.

صحيًا: لا تنس حق صحتك عليك وتقصر في الاهتمام بها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.