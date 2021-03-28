حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 28 مارس 2021

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الدلو على النحو التالي:مهنيًا: يجب عدم التسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل، واحسم أمرك بشأن بعض المشاريع.

عاطفيًا: محاولات الشريك للتقرب منك متواصلة وينجح في ذلك، لكنك لن تكون مقتنعًا بما سيقدّمه لك.

صحيًا: التقلبات الصحية التي تمر بها سببها إهمالك وإرهاق نفسك أكثر من اللازم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

