حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 28 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الأسد على النحو التالي:مهنيًا: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك في العمل الفترة الماضية.

عاطفيًا: تسعد بمفاجآت وبتغيير في حياتك يطرأ، فتشعر بالراحة العاطفية فهناك تطور رومنسي في علاقتك مع الشريك.

صحيًا: قلل من تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، وابتعد عن المقليات قدر الإمكان.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.