حظك اليوم.. برج الثور الأحد 28 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد برج الثور على النحو التالي:مهنيًا: تتواصل مع محيطك لأن نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا.

عاطفيًا: حين تزيد الغيرة عن حدها تصبح مؤذية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة وتزعزع الثقة حاول الحفاظ على الشريك.

صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية غذائية قاسية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.